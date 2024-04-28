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ВСУ уничтожили пункт управления и две радиолокационные станции врага — сводка Генштаба

28 апреля 2024 07:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ уничтожили пункт управления и две радиолокационные станции врага — сводка Генштаба
Украинский защитник. Фото: Командование объединенных сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 28 апреля, начались 795 сутки полномасштабного вторжения России. За прошедший день на фронте произошло 88 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в воскресенье, 28 апреля.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

Ситуация на фронте по состоянию на 28 апреля
Украинские военные. Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада

На Бахмутском направлении защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Спорное, Выимка, Ивановское, Клищеевка и Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

Где РФ наступает по состоянию на 28 апреля
Украинские военные. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области.

Там враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

по каким направлениям ВСУ держат оборону 28 апреля
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб

На Херсонском направлении российские захватчики за прошедшие сутки наступательных действий не вели.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления и двум радиолокационным станциям врага.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Ранее спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин заявил, что россиянам удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться в части Очеретино Донецкой области.

Также мы писали, что пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.

ВСУ
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
ракетный удар

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