ЗСУ знищили пункт управління та дві радіолокаційні станції ворога — зведення Генштабу

Український захисник. Фото: Командування об'єднаних сил

В Україні в неділю, 28 квітня, розпочалася 795 доба повномасштабного вторгнення Росії. За минулий день на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в неділю, 28 квітня.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

Українські військові. Фото: 43 окрема артилерійська бригада

На Бахмутському напрямку захисники відбили вісім атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

Українські військові. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області.

Там ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб

На Херсонському напрямку російські загарбники протягом минулої доби наступальних дій не вели.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

А підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління та двох радіолокаційних станціях ворога.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин заявив, що росіянам вдалося прорвати оборону ЗСУ та закріпитися в частині Очеретиного Донецької області.

Також ми писали, що прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку.