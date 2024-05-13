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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

13 мая 2024 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военные 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого самолета составляет 16 миллионов долларов.

Об этом сообщили на странице 47 ОМБР в понедельник, 13 мая.

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"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого — 16 млн долларов. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу", — говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили "Аллигатор"
Сообщение об уничтожении самолета. Фото: 47 ОМБР

 

Что еще следует знать об уничтожении авиации РФ

Напомним, 11 мая ВСУ сбил еще один вражеский истребитель Су-25 в небе над Донецкой областью.

26 апреля на аэродроме ''Остафьево'' министерства обороны России в Москве был уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

война
ВСУ
самолет
россияне
оккупанты
война в Украине

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