ВСУ уничтожили уже 148 тысяч оккупантов: Генштаб назвал свежие потери армии рф

Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За 25 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли шесть танков, шесть бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 148 130 (+660) человек ликвидировано;

танков — 3 381 (+6) ед.;

боевых бронированных машин — 6 615 (+6) ед.;

артиллерийских систем — 2 380 (+7) ед.;

РСЗО — 475 (+0) ед.;

средств ПВО — 247 (+0) ед.;

самолетов — 299 (+0) ед.;

вертолетов — 288 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2037 (+2);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 242 (+7) ед.;

специальной техники — 230 (+0).

Напомним, что мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался сильный взрыв, как оказалось, это был склад армии россии.

Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе все чаще раздаются взрывы на складах и базах с военной техникой россиян. Однако пропагандисты продолжают рассказывать людям, работающим ПВО, хотя им уже не верят.

Фото: Генштаб