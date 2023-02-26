ВСУ уничтожили уже 148 тысяч оккупантов: Генштаб назвал свежие потери армии рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные войска рф
За 25 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли шесть танков, шесть бронемашин и семь артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 148 130 (+660) человек ликвидировано;
- танков — 3 381 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 615 (+6) ед.;
- артиллерийских систем — 2 380 (+7) ед.;
- РСЗО — 475 (+0) ед.;
- средств ПВО — 247 (+0) ед.;
- самолетов — 299 (+0) ед.;
- вертолетов — 288 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2037 (+2);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 242 (+7) ед.;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, что мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался сильный взрыв, как оказалось, это был склад армии россии.
Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе все чаще раздаются взрывы на складах и базах с военной техникой россиян. Однако пропагандисты продолжают рассказывать людям, работающим ПВО, хотя им уже не верят.
Фото: Генштаб