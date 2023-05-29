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ВСУ уничтожили важную технику россиян: Генштаб назвал детали об атаках

29 мая 2023 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ уничтожили важную технику россиян: Генштаб назвал детали об атаках
Украинский военнослужащий при выполнении боевого задания. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 28 мая, Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по позициям россиян с разных видов вооружения. Оккупанты потеряли немало людей и десятки военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также шесть по его зенитно-ракетным комплексам.

"Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии блестяще отработали и поразили российскую технику:

  • три района сосредоточения вооружения и военной техники,
  • зенитный ракетный комплекс С-300,
  • зенитный ракетный комплекс Тор,
  • шесть пунктов управления,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • артиллерийское подразделение на огневой позиции,
  • состав боеприпасов противника.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.

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