ВСУ уничтожили важную технику россиян: Генштаб назвал детали об атаках
За предыдущие сутки, 28 мая, Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по позициям россиян с разных видов вооружения. Оккупанты потеряли немало людей и десятки военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Сколько раз в сутки ВСУ ударили по позициям россиян
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также шесть по его зенитно-ракетным комплексам.
"Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии блестяще отработали и поразили российскую технику:
- три района сосредоточения вооружения и военной техники,
- зенитный ракетный комплекс С-300,
- зенитный ракетный комплекс Тор,
- шесть пунктов управления,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- артиллерийское подразделение на огневой позиции,
- состав боеприпасов противника.
Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.
Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.