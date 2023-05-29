ВСУ уничтожили важную технику россиян: Генштаб назвал детали об атаках

Украинский военнослужащий при выполнении боевого задания. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

За предыдущие сутки, 28 мая, Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по позициям россиян с разных видов вооружения. Оккупанты потеряли немало людей и десятки военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также шесть по его зенитно-ракетным комплексам.

"Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии блестяще отработали и поразили российскую технику:

три района сосредоточения вооружения и военной техники,

зенитный ракетный комплекс С-300,

зенитный ракетный комплекс Тор,

шесть пунктов управления,

станцию радиоэлектронной борьбы,

артиллерийское подразделение на огневой позиции,

состав боеприпасов противника.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.