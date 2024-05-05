ВСУ уничтожили вражеские ЗРК и склад боеприпасов российских войск — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 802 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы и попытки продвинуться на фронте, а украинские военные успешно бьют по противнику и сдерживают его.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 мая.

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Враг нанес пять ракетных и 69 авиационных ударов, а также совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атаки захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения потерпели частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры.

К тому же ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны 23 ударных дрона были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

На Лиманском направлении отражены девять атак, в районах Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Авдеевском направлении ВСУ отражены 20 атак в районах населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении захватчики пять раз атаковали позиции украинских защитников в районах Донецкой и Запорожской областей.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил десять безуспешных атак на позиции ВСУ.

Успешные удары Украины по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, трех пунктах управления, трех зенитно-ракетных комплексах и одному складу боеприпасов противника. К тому же силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Оружие украинского военного. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, одному району сосредоточения личного состава, одной радиолокационной станции и еще по одному важному объекту противника", — говорится в сводке.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российских оккупантов:

личного состава — около 474 260 (+860) человек;

танков — 7 375 (+9) единиц;

боевых бронированных машин — 14 179 (+18) единиц;

артиллерийских систем — 12 212 (+21) единиц;

РСЗО — 1 057 (+1) единиц;

средств ПВО — 790 (+2) единиц;

самолетов — 349 (+1) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 636 (+25) единиц;

крылатых ракет — 2 147 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 16 418 (+37) единиц;

специальной техники — 2 002 (+4) единицы.

Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", — отметили в Генштабе.

Напомним, оккупанты совершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского в ночь на субботу, 4 мая. Вероятно, это произошло после решения Украины вывести войска из этого района в пятницу, 3 мая.

Также 4 мая украинские военные сбили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области. Приблизительная его стоимость составляет 11 миллионов долларов.