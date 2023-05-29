ВСУ уничтожили за сутки рекордное количество вражеских беспилотников, — Генштаб
За предыдущие сутки, 28 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество вражеских беспилотников. Кроме того, украинской бойцы ликвидировали более 400 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Сколько военных РФ потеряла в сутки
За 28 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны 430 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 11 бронемашин, десять артиллерийских систем и 61 беспилотник разных типов.
Потери оккупантов от начала войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 207 030 (+430) человек ликвидировано;
- танков — 3 801 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 467 (+11) ед.;
- артиллерийских систем — 3 435 (+10) ед.;
- РСЗО — 575 (+1) ед.;
- средств ПВО — 331 (+2) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3054 (+61) ед.;
- крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 207 (+15) ед.;
- специальной техники — 453 (+2) ед.
Напомним, недавно бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.
Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов, также самоликвидировались пять захватчиков.