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ВСУ уничтожили за сутки рекордное количество вражеских беспилотников, — Генштаб

29 мая 2023 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ уничтожили за сутки рекордное количество вражеских беспилотников, — Генштаб
Украинский военный сбивает вражеские дроны. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 28 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество вражеских беспилотников. Кроме того, украинской бойцы ликвидировали более 400 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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За 28 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны 430 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 11 бронемашин, десять артиллерийских систем и 61 беспилотник разных типов.

Потери оккупантов от начала войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 207 030 (+430) человек ликвидировано;
  • танков — 3 801 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 467 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 435 (+10) ед.;
  • РСЗО — 575 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 331 (+2) ед.;
  • самолетов — 313 (+0) ед.;
  • вертолетов — 298 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3054 (+61) ед.;
  • крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 207 (+15) ед.;
  • специальной техники — 453 (+2) ед.
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Потери российской армии на 29 мая 2023 г. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов, также самоликвидировались пять захватчиков.

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