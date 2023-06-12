ВСУ освободили Новодаровку на приазовском направлении

Бойцы Запорожской ОБр ТрО на приазовском фронте. Фото: Facebook-страница бригады

Запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Запорожская отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

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Освобождение Новодаровки

Силы обороны Украины продолжают освобождать от российской оккупации населённые пункты на приазовском направлении.

Так, было возвращено под контроль Украины село Новодаровка в Пологовском районе Запорожской области, на границе с Донецкой областью.

Выгнали российские войска из этого населенного пункта механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Детали операции

Как отметили представители бригады, Новодаровка была освобождена от оккупационных войск еще 4 июня.

После этого россияне активно пытались вернуть утраченные позиции.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые продолжались несколько суток, не имели успехов", — подчеркнули в Запорожской отдельной бригаде ТРО.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.