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ВСУ освободили Новодаровку на приазовском направлении

12 июня 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ освободили Новодаровку на приазовском направлении
Бойцы Запорожской ОБр ТрО на приазовском фронте. Фото: Facebook-страница бригады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Запорожская отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

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Освобождение Новодаровки

Силы обороны Украины продолжают освобождать от российской оккупации населённые пункты на приазовском направлении.

Так, было возвращено под контроль Украины село Новодаровка в Пологовском районе Запорожской области, на границе с Донецкой областью.

Выгнали российские войска из этого населенного пункта механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Детали операции

Как отметили представители бригады, Новодаровка была освобождена от оккупационных войск еще 4 июня.

После этого россияне активно пытались вернуть утраченные позиции.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые продолжались несколько суток, не имели успехов", — подчеркнули в Запорожской отдельной бригаде ТРО.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.

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