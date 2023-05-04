У Росії заявили про запуск електричок із Херсонської області до Криму

Поїзд на залізночному вокзалі в Генічеську. Фото: скриншот з відео

У Російській Федерації заявили про підготовку інфраструктури для запуску електричок із Херсонської області до Криму. За словами голови окупаційного уряду області Андрія Олексієнка, вона буде готова до 15 травня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Електричка з Херсонської області до Криму

Олексієнко розповів, що для жителів регіону це буде нібито зручний спосіб приїхати до окупованого Криму. За його словами, завдяки електричкам люди зможуть пересідати на поїзди далекого прямування.

Він додав, що запуск таких поїздів дозволить знизити навантаження на автомобільні траси.

Нагадаємо, у Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок вчорашніх обстрілів російських окупантів. Через чергову масовану атаку 3 травня загинули 23 людини та 45 — отримали поранення.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни продовжують проводити примусову паспортизацію місцевих жителів. Людей залякують депортацією та конфіскацією майна.

Додамо, російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. До того ж на ТОТ спостерігаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком операторів РФ.