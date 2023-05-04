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У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими через вчорашні атаки окупантів

4 травня 2023 09:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими через вчорашні атаки окупантів
Обстріляна автозаправна станція в Херсоні. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок вчорашніх обстрілів російських окупантів. Через чергову масовану атаку 3 травня загинули 23 людини та 45 — отримали поранення. 

Про це повідомляє Херсонська міська рада та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Триденна жалоба в Херсонській області

"Ворожі снаряди потрапили у супермаркети, житлові будинки, залізничний вокзал — місця, де багато людей і де немає жодного військового об’єкта", — йдеться у повідомленні.

Херсонська міська військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

В адміністрації закликали всіх сьогодні, о 12:00, вшанувати хвилиною мовчання загиблих людей внаслідок російського обстрілу. 

"Мої співчуття рідним. Вічна пам'ять загиблим. Швидкого одужання пораненим. Імперія зла за все відповість", — сказав Прокудін.

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня кількість загиблих від російського обстрілу Херсона, що мав місце напередодні, зросла до 23. Серед останніх загиблих є 89-річна мешканка одного із багатоповерхових будинків.

Також ми писали, що упродовж 3 травня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Додамо, незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ". Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.

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