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У СтратКомі показали, як готуються воїни-десантники

10 серпня 2023 15:09
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У СтратКомі показали, як готуються воїни-десантники
Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ продовжують відпрацьовувати навички на полігоні. Так, бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади проходять комплексну підготовку, яка містить стрільбу з АК-74, РПГ та кулемету Browning M2.

Про це інформує СтратКом.

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Що відомо про підготовку бійців 

Попри шалену спеку, воїни ЗСУ активно проходять підготовку. У командуванні переконані, що саме від її рівня залежить якість роботи військових під час бойових дій. 

"Військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади постійно вдосконалюють власні бойові навички, адже кожен десантник повинен володіти всіма видами озброєння, які є не тільки в підрозділі, а й у бригаді", — повідомляє СтратКом ЗСУ.

Усі учасники підготовки вправляються з кожним видом зброї по черзі. Так, за словами військовослужбовця Владислава, десантників можна назвати взаємозамінними одиницями.

"Тут комплекс вправ для кожного один. Тому що кожен боєць універсальний. Хоча є конкретні посади, але кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі", — розповів він.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували роботу елітного батальйону "Шаман", який ліквідував російських офіцерів.

Також ЗСУ блискуче ліквідували мікроавтобус з окупантами.

До того ж бригада "Спартан" взяла в полон військового морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку.

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