Дроновая атака России вечером 5 августа: какие области под угрозой

Враг запустил по Украине "шахеды": какие области под угрозой
Вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. В этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Дроновая атака 5 августа
Как отмечают в воздушных силах, сейчас угроза дроновых ударов в Николаевской и Херсонской областях.
"Несколько групп ударных БпЛА находятся над Николаевщиной, двигаются в северо-западном направлении", — говорится в сообщении.
По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит так.
23:06. Воздушные силы ВСУ сообщают, что зафиксирован пуск третьей группы ударных БПЛА Shahed.
23:11 Сообщается, что вражеский БпЛА между Кропивницким и Кременчугом. Воздушная тревога распространилась в Кировоградскую и Полтавскую области.
23:51 Черкасская и Винницкая области — угроза применения ударных БпЛА Shahed. Воздушная тревога распространилась на эти регионы.
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