Дроновая атака России вечером 5 августа: какие области под угрозой

Сбивание дрона над городом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. В этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечают в воздушных силах, сейчас угроза дроновых ударов в Николаевской и Херсонской областях.

"Несколько групп ударных БпЛА находятся над Николаевщиной, двигаются в северо-западном направлении", — говорится в сообщении.

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 5 августа. Фото: alerts.in.ua

23:06. Воздушные силы ВСУ сообщают, что зафиксирован пуск третьей группы ударных БПЛА Shahed.

23:11 Сообщается, что вражеский БпЛА между Кропивницким и Кременчугом. Воздушная тревога распространилась в Кировоградскую и Полтавскую области.

23:51 Черкасская и Винницкая области — угроза применения ударных БпЛА Shahed. Воздушная тревога распространилась на эти регионы.

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