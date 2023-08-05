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Враг запустил по Украине "шахеды": какие области под угрозой

5 августа 2023 23:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дроновая атака России вечером 5 августа: какие области под угрозой
Сбивание дрона над городом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. В этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечают в воздушных силах, сейчас угроза дроновых ударов в Николаевской и Херсонской областях.

"Несколько групп ударных БпЛА находятся над Николаевщиной, двигаются в северо-западном направлении", — говорится в сообщении.

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 5 августа. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог вечером 5 августа. Фото: alerts.in.ua

23:06. Воздушные силы ВСУ сообщают, что зафиксирован пуск третьей группы ударных БПЛА Shahed.

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23:11 Сообщается, что вражеский БпЛА между Кропивницким и Кременчугом. Воздушная тревога распространилась в Кировоградскую и Полтавскую области.

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23:51 Черкасская и Винницкая области — угроза применения ударных БпЛА Shahed. Воздушная тревога распространилась на эти регионы.

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