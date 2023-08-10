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За сутки ВСУ поразили сразу три пункта управления оккупантов

10 августа 2023 07:26
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
За сутки ВСУ поразили сразу три пункта управления оккупантов
Воины ВСУ на позиции. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Продолжается 533 день российского широкомасштабного вторжения. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", —передает Генштаб.

ВСУ нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу и по логистическому хабу противника. К тому же благодаря подразделениям ракетных войск и артиллерии оккупанты понесли потери техники и личного состава.

"За сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника", — говорится в сообщении.

  • Скриншот сообщения Генштаба
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Напомним, ранее в Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня.

Также в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Ровенскую область.

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