За сутки ВСУ поразили сразу три пункта управления оккупантов
Продолжается 533 день российского широкомасштабного вторжения. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Что известно об ударах по врагу 9 августа
"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", —передает Генштаб.
ВСУ нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу и по логистическому хабу противника. К тому же благодаря подразделениям ракетных войск и артиллерии оккупанты понесли потери техники и личного состава.
"За сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника", — говорится в сообщении.
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Скриншот сообщения Генштаба
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Напомним, ранее в Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня.
Также в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Ровенскую область.