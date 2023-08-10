За сутки ВСУ поразили сразу три пункта управления оккупантов

Воины ВСУ на позиции. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Продолжается 533 день российского широкомасштабного вторжения. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", —передает Генштаб.

ВСУ нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу и по логистическому хабу противника. К тому же благодаря подразделениям ракетных войск и артиллерии оккупанты понесли потери техники и личного состава.

"За сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Генштаба

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Напомним, ранее в Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня.

Также в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Ровенскую область.