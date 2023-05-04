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За Путіна: МЗС РФ погрожує Україні ударами у відповідь після вибухів біля Кремля

4 травня 2023 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За Путіна: МЗС РФ погрожує Україні ударами у відповідь після вибухів біля Кремля
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У МЗС РФ заявили, що рішуче засуджують спроби терористичних актів на Кремль, які були вчинені вчора, 3 травня. Представники погрожують Україні жорстоким покаранням.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Немає сумнівів у тому, що київський режим стоїть за спробами атаки на Кремль за допомогою безпілотників. Злочинні дії Києва підтверджують відсутність у нього прагнення до врегулювання конфлікту політико-дипломатичним шляхом", — йдеться у повідомленні.

У російському МЗС заявили, що усіх винних в ударах по Кремлю буде знайдено, на них чекає невідворотне покарання. За словами представників, терористична та диверсійна діяльність ЗСУ безпрецедентно набирає обертів. 

Міністерство закордонних справ РФ закликає міжнародне співтовариство змусити столицю України виконувати зобов'язання у сфері боротьби з тероризмом. 

"Москва відповість на атаки Києва на Кремль відповідно до оцінок тієї загрози, яку Україна створила для керівництва РФ. Мовчання Заходу щодо ударів у Москві свідчить про потурання терористичним методам Києва", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що Москві в контексті ударів Києва по Кремлю очевидна необхідність досягнення всіх цілей "спецоперації".

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до "атаки" будівлі Кремля, про що раніше заявила влада Росії. Україна лише захищає свою територію, свої села та міста.

Додамо, Росія могла самостійно інсценувати атаку БпЛА на Кремль. РФ, ймовірно, намагається створити умови для ширшої суспільної мобілізації для війни проти України. Декілька індикаторів вказують на те, що удар був здійснений всередині країни і цілеспрямовано підлаштований. 

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