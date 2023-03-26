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Аксенов создал ПВК в оккупированном Крыму, которая связана с "Вагнером", — ISW

26 марта 2023 07:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сергей Аксенов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сообщается, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию. Независимое российское расследовательское издание "Важные истории" недавно рассказало, что он публично встал на сторону Евгения Пригожина против Министерства обороны рф.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Издание рф утверждает, что Аксенов создал ЧВК "Конвой" под руководством соратника Пригожина Константина Пикалова, руководившего операциями "Вагнера" в Африке.

Сообщается, что ЧВК "Конвой" является частью БАРС (боевого резерва), то есть военнослужащие "Конвой" подписывают два контракта — один с самим "Конвоем" и один из МО рф.

"Важные истории" рассказали, что "Конвой" первоначально состоял из 300 человек и был развернут в оккупированной Херсонской области. Отчет издания особенно привлекает внимание на фоне постоянного падения влияния "Вагнера" и Пригожина в рф.

"Пригожин и связанные с ним элементы, возможно, пытаются распылить остатки власти "Вагнера", создавая отдельные ЧВК и другие параллельные военные формирования в дополнение к новым усилиям по вербовке через традиционные каналы. Кроме того, Аксенов, похоже, связал себя и оккупационную администрацию Крыма с Пригожиным, что может иметь важные последствия для роли сил из оккупированного Крыма на последующих этапах войны", — говорится в отчете.

Напомним, милблогеры утверждают, что текущая российская тактика против Угледара, включая начальный лобовой штурм и последующие атаки на укрепленные украинские фланги, приводит к значительным потерям российских сил без успеха из-за сложного рельефа, нехватки боевой мощи и невозможности застать украинцев врасплох.

Также мы писали, что российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, тогда как в Бахмуте идут тяжелые уличные бои. 24 марта российская армия провела ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Добавим, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перестал критиковать министерство обороны. Вероятно, он вообще планирует вывести свою военную структуру и вернуть ее в Африку.

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