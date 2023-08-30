Аксенов заявил о сбитии крылатой ракеты в Крыму: начался пожар

Пожар в Крыму Фото: соцсети

Сегодня вечером, 30 августа, гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в восточной части полуострова система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету.

Об этом Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Взрывы в Крыму

Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.

Пост Аксенова. Фото: скриншот

По информации местных СМИ, в Феодосии начался пожар. Они пишут, что беспилотник или его обломки попали в здание примерно в районе Керченского шоссе.

"На отдельных улицах отключился свет на короткое время", — говорится в сообщении.

Пост местного СМИ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты могли затопить шесть судов у Крымского моста. Вероятно, захватчики сделали это для так называемого "оборонительного ответа" на атаки морских дронов.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за политического давления на Россию можно стимулировать ее к выводу войск из Крыма. Он считает, что первоочередным шагом для Киева является взятие под свой контроль границы с полуостровом.