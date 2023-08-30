Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Аксенов заявил о сбитии крылатой ракеты в Крыму: начался пожар arrow

Аксенов заявил о сбитии крылатой ракеты в Крыму: начался пожар

30 августа 2023 22:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Аксенов заявил о сбитии крылатой ракеты в Крыму: начался пожар
Пожар в Крыму Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 30 августа, гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в восточной части полуострова система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету.

Об этом Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Взрывы в Крыму

Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.

null
Пост Аксенова. Фото: скриншот

По информации местных СМИ, в Феодосии начался пожар. Они пишут, что беспилотник или его обломки попали в здание примерно в районе Керченского шоссе.

"На отдельных улицах отключился свет на короткое время", — говорится в сообщении.

null
Пост местного СМИ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты могли затопить шесть судов у Крымского моста. Вероятно, захватчики сделали это для так называемого "оборонительного ответа" на атаки морских дронов.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за политического давления на Россию можно стимулировать ее к выводу войск из Крыма. Он считает, что первоочередным шагом для Киева является взятие под свой контроль границы с полуостровом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 30 августа: атака на Киев, заседание СНБО и "Нептуны" против России

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз