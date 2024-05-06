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Активність ворожої авіації — в яких областях України загроза обстрілу

6 травня 2024 02:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 6 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу застосування авіаційних засобів ураження
Літак тактичної авіації в небі. Фото ілюстративне: vitalykuzmin.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу вночі в понеділок, 6 травня, оголосили у двох областях України. У небезпеці Харківська та Сумська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Активність ворожої авіації — в яких областях України загроза обстрілу - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 02:25 6 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вночі 6 травня

Повітряна тривога у Харківській та Сумській областях почалася о 02:25. Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Активність ворожої авіації — в яких областях України загроза обстрілу - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: Станом на 02:53 і в Харківській, і в Сумській областях дали відбій.

Активність ворожої авіації — в яких областях України загроза обстрілу - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 02:53 6 травня

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні лунала й пізно ввечері 5 травня. Тоді кілька областей опинилися під загрозою застосування ударних БпЛА.

Також ми повідомляли про те, що вночі 6 травня пролунали вибухи в Сумах. Ворог атакував енергетичні об'єкти регіону. Через це критична інфраструктура міста переходить на резервне живлення.

війна
повітряна тривога
війна в Україні
авіація

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