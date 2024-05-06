Активность вражеской авиации — в каких областях Украины угроза обстрела
6 мая 2024 02:30
Активность вражеской авиации — в каких областях Украины угроза обстрела
Воздушную тревогу ночью в понедельник, 6 мая, объявили в двух областях Украины. В опасности Харьковская и Сумская области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
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Воздушная тревога в Харьковской и Сумской областях началась в 2:25. Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.
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