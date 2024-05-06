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Активность вражеской авиации — в каких областях Украины угроза обстрела

6 мая 2024 02:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Активность вражеской авиации — в каких областях Украины угроза обстрела
Активность вражеской авиации — в каких областях Украины угроза обстрела
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу ночью в понедельник, 6 мая, объявили в двух областях Украины. В опасности Харьковская и Сумская области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 02:25 6 мая

Почему объявили воздушную тревогу ночью 6 мая

Воздушная тревога в Харьковской и Сумской областях началась в 2:25. Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

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