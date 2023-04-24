Ексдиректор ЦРУ розповів прогноз щодо успіхів майбутнього контрнаступу ЗСУ

Українські військові та техніка. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Колишній директор ЦРУ та екскомандувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що майбутній контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним. За його прогнозами, він відбудеться наприкінці травня поблизу Мелітополя.

Про це Петреус сказав в ході дебатів в Bush School у Вашингтоні.

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Прогноз Петреуса щодо контрнаступу ЗСУ

Ексдиректор ЦРУ вважає, що бійці ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня-початку червня. Петреус прогнозує, що контрнаступ буде "страшенно сильним". За його словами, основний удар буде спрямований на перерізання сухопутного коридору в Крим.

"У кінці травня, початку червня буде страшенно сильний наступ з боку українців. Швидше за все, на півдні. Ймовірно, це буде приблизно район Мелітополя. І вони спробують розірвати наземну лінію зв'язку, яку Росія встановила уздовж південно-східного узбережжя України, що з'єднує Крим", — сказав Петреус.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру.

Також ми писали, що раніше в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.