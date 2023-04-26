Выяснилось, откуда проще выгнать россиян

Украинские солдаты ведут огонь по врагу из миномета. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Вооруженным Силам Украины во время их контрнаступления проще сначала освободить южные регионы страны. Поскольку остальные оккупированные территории имеют плотную промышленную и жилую застройку и граничат с Российской Федерацией, что упрощает врагу снабжение своей группировки.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"В геополитическом плане соотношение освобожденных территорий к личным репутационным потерям Путина окажется более критическим, если мы сначала освободим от его присутствия юг Херсонской и Запорожской областей, чем увязнем в боях городской застройки в Донецкой и Луганской областях", — сказал Селезнев.

По его словам, в отличие от Крымского полуострова, в Донецкой и Луганской областях россиянам проще справиться с логистическими проблемами, потому что эти регионы граничат с Россией. Так что плечо подвоза запасов там короче и безопаснее из-за высокого наличия разных дорог.

Поэтому, считает Селезнев, ликвидировать там эти маршруты ВСУ будет очень сложно. В том числе наличие на Донбассе высокой степени жилой и промышленной застройки не позволят ВСУ выходить на оперативное пространство и двигаться на высоких скоростях для достижения определенных целей и реализации задач.

Как готовится контрнаступление ВСУ

По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова, Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.