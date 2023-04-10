Аналитик оценил ущерб утечки секретов о ВСУ

ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Утечка определенной доли конфиденциальной информации о Вооруженных силах Украины не повлечет за собой серьезных проблем обороноспособности Украины и ее подготовки к контрнаступлению. Однако спецслужбы многих стран-партнеров вынужденно проведут внутренние проверки.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Если говорить об уровне вреда, то он не очень ощутим и болен. По большому счету, обнародованием этой информации заинтересованные лица произвели выстрел в небо, спровоцировав скандальную бурю в стакане", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Он пояснил, что информация о численности личного состава ВСУ есть в открытых источниках, а что касается количества материально-технического обеспечения, то его качественно можно изменить в течение нескольких дней.

В то же время аналитик заметил, что если за этим действительно стоят россияне, то этот свидетельствует об их способностях к доступу в получении секретной оперативной информации агентурным путем. А в этом есть определенная опасность.

С другой стороны, добавил Снегирев, если это действительно сделали россияне, то американцам и украинцам подается предостережение в наличии среди их спецслужб "крота". Цель — посеять недоверие, что определенным образом отвлечет и затормозит работу пяти иностранных и отечественных спецслужб. Поэтому проверка будет и там, и там.

Какие секреты вынесли в целом

В социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.