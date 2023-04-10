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Аналітик озвучив, скільки людей можуть знати план контрнаступу ЗСУ

10 квітня 2023 13:39
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, скільки людей можуть бути посвячені в плани контрнаступу ЗСУ
Існує інформація, про яку знатиме дуже обмежене коло людей. Звичайні військовослужбовці не володіють важливими даними. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Про дату, час, місце контрнаступу Збройних Сил України може знати вкрай обмежене коло людей. І їхня кількість навряд чи здатна перевищити кількість пальців на одній руці.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Треба зазначити, що у відомому "зливі" конфіденційної інформації про ЗСУ, відсутні дані про можливі напрямки наступу тощо. Адже їх немає і не може бути", — сказав Снєгирьов.

Треба розуміти, пояснив він, що конкретні напрямки контрнаступу розробляються не в Пентагоні, а — в Генеральному штабі ЗСУ. 

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Отже, інформацією про дати і можливі напрямки контрнаступу володіють три, максимум — п'ять  людей. Тому, відповідно, в цих документах і немає і бути не може цих даних", — наголосив військовий аналітик. 

При цьому він звернув увагу на те, що такий факт працює на користь української сторони. 

По-перше, як зазначив Снєгирьов, це підвищує суб'єктність української сторони  в моменті прийняття рішень головнокомандувачами ЗСУ. По-друге, це знімає підозру з української сторони в моменті можливого витоку конфіденційних даних. 

Які військові секрети зазнали оголошення

У соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Як пише відоме американське видання New York Times, під час російсько-української війни Сполучені Штати відстежують дії як української, так і російської армій. Про це свідчить нещодавній витік секретної документації Пентагону.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що інформація про "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб, які намагаються розпалити конфлікти. За його словами, мета таких "зливів" полягає у відверненні уваги, посіві сумнівів та підозр, а також внесенні розколів між союзниками.

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