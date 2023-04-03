Стало відомо, навіщо росіяни повернула у війська генерала ВДВ

Генерал відбув до зони бойових дій

Російське вище військово-політичне командування раптово відкликало із відпустки командувача військово-повітряних військ генерала Михайла Теплінського. За цим кроком може стояти підготовка росіян до активізації бойових дій на окремих ділянках фронту.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Цікавим є факт, що військово-політичне керівництво росіян відкликало з відпустки командувача ВДВ генерала Теплінського", — сказав Снєгирьов.

За його словами, це говорить про те, що всі чутки про відставку Теплінського через незгоду використання десанту в якості штурмових загонів не підтвердилося.

Дмитро Снєгирьов

Варто відзначити, звернув увагу військовий експерт, що відбув він в зону бойових дій разом із генералом Олександром Лапіним (екскомандувач російським окупаційним угрупованням в Україні, — Ред.).

"Це — якщо не тривожний сигнал, то говорить про те, що росіяни будуть продовжувати спроби блокування українських підрозділів в районах Мар'їнки, Бахмуту та Авдіївки", — не виключив такого розвитку подій Снєгирьов.

Що відбувається з генералами армії рф

Припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ.

У британській розвідці схильні вважати, що зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею. Валерій Герасимов втратив десятки тисяч мобілізованих.

Нагадаємо, в Москві заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова. Це може означати боротьбу Кремля за лояльність цієї спецслужби.

