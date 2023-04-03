Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Розкрито причину відкликання з відпустки командувача російських десантників arrow

Розкрито причину відкликання з відпустки командувача російських десантників

3 квітня 2023 12:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо росіяни повернула у війська генерала ВДВ
Генерал відбув до зони бойових дій
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російське вище військово-політичне командування раптово відкликало із відпустки командувача  військово-повітряних військ генерала Михайла Теплінського. За цим кроком може стояти підготовка росіян до активізації бойових дій на окремих ділянках фронту.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

"Цікавим є факт, що військово-політичне керівництво росіян відкликало з відпустки командувача ВДВ генерала Теплінського", — сказав Снєгирьов. 

За його словами, це говорить про те, що всі чутки про відставку Теплінського через незгоду використання десанту в якості штурмових загонів не підтвердилося.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Варто відзначити, звернув увагу військовий експерт, що відбув він в зону бойових дій разом із генералом Олександром Лапіним (екскомандувач російським окупаційним угрупованням в Україні, — Ред.). 

"Це — якщо не тривожний сигнал, то говорить про те, що росіяни будуть продовжувати спроби блокування українських підрозділів в районах Мар'їнки, Бахмуту та Авдіївки", — не виключив такого розвитку подій Снєгирьов.

Що відбувається з генералами армії рф

Припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ.

У британській розвідці схильні вважати, що зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею. Валерій Герасимов втратив десятки тисяч мобілізованих.

Нагадаємо, в Москві заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова. Це може означати боротьбу Кремля за лояльність цієї спецслужби.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB