Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Аналитик озвучил, сколько людей могут знать план контрнаступления ВСУ arrow

Аналитик озвучил, сколько людей могут знать план контрнаступления ВСУ

10 апреля 2023 13:39
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, сколько людей могут быть посвящены в планы контрнаступления ВСУ
Существует информация, о которой будет знать очень ограниченный круг людей. Обычные военнослужащие не ввладеют важными данными. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

О дате, времени, месте контрнаступления Вооруженных Сил Украины может знать крайне ограниченный круг людей. И их количество вряд ли способно превысить количество пальцев на одной руке.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

"Нужно отметить, что в известном "сливе" конфиденциальной информации о ВСУ отсутствуют данные о возможных направлениях наступления и т.д. Ведь их нет и не может быть", — сказал Снегирев.

Надо понимать, пояснил он, что конкретные направления контрнаступления разрабатываются не в Пентагоне, а в Генеральном штабе ВСУ.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Таким образом информацией о датах и возможных направлениях контрнаступления владеют три, максимум — пять человек. Поэтому, соответственно, в этих документах и нет и быть не может этих данных", — подчеркнул военный аналитик.

При этом он обратил внимание, что такой факт работает в пользу украинской стороны.

Во-первых, как отметил Снегирев, это повышает субъектность украинской стороны в момент принятия решений главнокомандующими ВСУ. Во-вторых, это снимает подозрение с украинской стороны в моменте возможной утечки конфиденциальных данных.

Какие военные секреты потерпели объявление

В социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Как пишет известное американское издание New York Times, в ходе российско-украинской войны Соединенные Штаты отслеживают действия как украинской, так и российской армий. Об этом свидетельствует недавняя утечка секретной документации Пентагона.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб, пытающихся разжечь конфликты. По его словам, цель таких "сливов" состоит в отвлечении внимания, посеве сомнений и подозрений, а также внесении расколов между союзниками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB