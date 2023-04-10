Стало известно, сколько людей могут быть посвящены в планы контрнаступления ВСУ

Существует информация, о которой будет знать очень ограниченный круг людей. Обычные военнослужащие не ввладеют важными данными. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

О дате, времени, месте контрнаступления Вооруженных Сил Украины может знать крайне ограниченный круг людей. И их количество вряд ли способно превысить количество пальцев на одной руке.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

"Нужно отметить, что в известном "сливе" конфиденциальной информации о ВСУ отсутствуют данные о возможных направлениях наступления и т.д. Ведь их нет и не может быть", — сказал Снегирев.

Надо понимать, пояснил он, что конкретные направления контрнаступления разрабатываются не в Пентагоне, а в Генеральном штабе ВСУ.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Таким образом информацией о датах и возможных направлениях контрнаступления владеют три, максимум — пять человек. Поэтому, соответственно, в этих документах и нет и быть не может этих данных", — подчеркнул военный аналитик.

При этом он обратил внимание, что такой факт работает в пользу украинской стороны.

Во-первых, как отметил Снегирев, это повышает субъектность украинской стороны в момент принятия решений главнокомандующими ВСУ. Во-вторых, это снимает подозрение с украинской стороны в моменте возможной утечки конфиденциальных данных.

Какие военные секреты потерпели объявление

В социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Как пишет известное американское издание New York Times, в ходе российско-украинской войны Соединенные Штаты отслеживают действия как украинской, так и российской армий. Об этом свидетельствует недавняя утечка секретной документации Пентагона.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб, пытающихся разжечь конфликты. По его словам, цель таких "сливов" состоит в отвлечении внимания, посеве сомнений и подозрений, а также внесении расколов между союзниками.