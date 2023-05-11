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Аналітик припустив, де росіяни можуть зробити жест "доброї волі"

11 травня 2023 10:44
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як росіяни можуть залишити Запоріжжя
Російських солдат вивозять у кузові вантажівки. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти можуть вдатися до чергового так званого жесту "доброї волі". І це може статися в Запорізькій області.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. 

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"Росіяни прораховують можливі сценарії розвитку подій", — сказав Снєгирьов. 

Серед них, зазначив він, — контрнаступ Збройних Сил України. 

За словами Снєгирьова, за інформацією російських пабліків, запорізький напрямок ворог розглядає як один з найбільш потенційно небезпечних. Адже і природні, і кліматичні умови дозволяють зробити там ЗСУ такі дії. 

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Так само, пояснив експерт, цей напрямок є в пріоритеті у росіян щодо створення різного роду фортифікаційних інженерних оборонних споруд.

"Не виключається і можливий жест "доброї волі", — спрогнозував такий розвиток подій Снєгирьов.

Що відбувається на Запоріжжі

У Запорізькій області часткова "евакуація" населення продовжується через посилені обстріли українських сил на фронті. Голова запорізького руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов сказав, що список прифронтових населених пунктів, які потрапили під евакуацію, буде розширено.

Нагадаємо, що 5 травня окупаційна влада Запоріжжя організувала "евакуацію" дітей з Бердянська, використовуючи 40 автобусів. Відповідно до плану, евакуація дітей мала здійснюватися з населених пунктів Запорізької області, таких як Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Камиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенко, Розівка, Шевченкове, Андріївка та Тимошівка.
 

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