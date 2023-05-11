Стало известно, как россияне могут покинуть Запорожье

Российских солдат вывозят в кузове грузовика. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты могут прибегнуть к очередному так называемому жесту "доброй воли". И это может произойти в Запорожской области.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Россияне просчитывают возможные сценарии развития событий", — сказал Снегирев.

Среди них, отметил он, — контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

По словам Снегирева, по информации российских пабликов, запорожское направление враг рассматривает как одно из наиболее потенциально опасных. Ведь и природные, и климатические условия позволяют совершить там ВСУ такие действия.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Также, пояснил эксперт, это направление есть в приоритете у россиян по созданию разного рода фортификационных инженерных оборонных сооружений.

"Не исключается и возможный жест "доброй воли", — спрогнозировал такое развитие событий Снегирев.

Что происходит на Запорожье

В Запорожской области частичная "эвакуация" населения продолжается из-за усиленных обстрелов украинских сил на фронте. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал, что список попавших под эвакуацию прифронтовых населенных пунктов будет расширен.

Напомним, что 5 мая оккупационные власти Запорожья организовали "эвакуацию" детей из Бердянска, используя 40 автобусов. Согласно плану, эвакуация детей должна осуществляться из населенных пунктов Запорожской области, таких как Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенко, Розовка, Шевченково, Андреевка и Тимошенко.