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Андрющенко показал, как выглядит Приморский район в Мариуполе после оккупантов

2 июля 2023 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Андрющенко показал, как выглядит Приморский район в Мариуполе после оккупантов
Уничтоженный дом в Мариуполе. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит Приморский район города. По его словам, он всегда считался элитным.

Видео Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале.

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Приморский район Мариуполя

"Здесь жили моряки при СССР — островок достатка и свободы. Люди, которые были хорошо одеты в иностранные недосягаемые джинсы и которые видели "заграницу" собственными глазами. Здесь поселялись врачи, преподаватели. Как-то так пошло, что не работники заводов. Может, через порт и пароходство", — рассказал Андрющенко.

По его словам, этот район был популярен из-за экологической чистоты. Андрющенко показал кадры, на которых можно увидеть разрушенные здания и почти пустые улицы после российских оккупантов.

"Только руина и русня, которая массированно заселяется в квартиры эвакуированных", — добавил заместитель мэра Мариуполя.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе усилились репрессии. Проверяют абсолютно всех, независимо от возраста и пола.

Также мы писали, что российские оккупанты придумали очередную причину для того, чтобы отобрать жилье у тех украинцев, которые остаются в Мариуполе. Отобранные квартиры отдают гражданским и военным россиянам.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе водители местного водоканала начали бастовать из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев. Ситуация в Донецкой области становится критической.

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