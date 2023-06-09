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Артиллеристы точным выстрелом уничтожили российский "Град": зрелищное видео

9 июня 2023 22:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Артиллеристы точным выстрелом уничтожили российский "Град": зрелищное видео
Уничтожение российского "Града". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Украины продолжают блестяще уничтожать технику и личный состав оккупантов. В этот раз украинские артиллеристы "отминусовали" у россиян РСЗО "Град".

Соответствующее видео в сети опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Идут 471 первые сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши защитники не устают уничтожать оккупантов и их технику. Так, в сети появилось видео, как 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает русский "Град".

"Силы обороны работают. Враг продолжает терять технику. Слава героям Украины", — подписал видео Сырский.

Что известно об РСЗО "Град"

РСЗО "Град" — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Характеристики:

  • Калибр: 122 мм
  • Количество направляющих: 40 (для машины 9К51)
  • Дальность выстрела: 20,4 км (для снаряда 9М22У)
  • Вес снаряда 9М22У: 66 кг
  • Вес взрывчатки в боевой части снаряда 9М22У: 6,4 кг

Напомним, за предыдущие сутки, 8 июня, ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов.

Кроме того, воины ССО показали, как на южном направлении уничтожили группу российских оккупантов. Украинские защитники корректировали удары по врагу с помощью дрона.

Также мы писали, что в Донецке на тренировочной базе благодаря точному удару украинских войск было ликвидировано 56 кадыровцев. В оккупированном украинском городе чеченские боевики снимали фейковые видео о своем участии в боевых действиях и грабили местное население.

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