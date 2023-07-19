Атака РФ на Украину: сколько ракет и дронов уничтожили ВСУ

Работа ПВО. Фото: Воздушные Силы

Ночью 19 июля российские террористы совершили очередную атаку по Украине. Благодаря успешной работе Воздушных Сил было сбито большинство воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Атака РФ на Украину

Известно, что для террористической атаки россияне использовали крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Запуск целей производился с акватории Черного моря, временно оккупированного Крыма и Краснодарского края.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара — Одещина", — говорится в сообщении.

Всего Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Однако удары ракет Х-22 и "Оникс" оккупанты направили по инфраструктуре Одесской области. О последствиях атаки и пострадавших сообщат местные военные администрации.

Результаты работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.

Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.

Также прозвучала серия взрывов в Одессе.