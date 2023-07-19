Атака РФ на Украину: сколько ракет и дронов уничтожили ВСУ
Ночью 19 июля российские террористы совершили очередную атаку по Украине. Благодаря успешной работе Воздушных Сил было сбито большинство воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Атака РФ на Украину
Известно, что для террористической атаки россияне использовали крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Запуск целей производился с акватории Черного моря, временно оккупированного Крыма и Краснодарского края.
"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара — Одещина", — говорится в сообщении.
Всего Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей:
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Однако удары ракет Х-22 и "Оникс" оккупанты направили по инфраструктуре Одесской области. О последствиях атаки и пострадавших сообщат местные военные администрации.
Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.
Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.
Также прозвучала серия взрывов в Одессе.