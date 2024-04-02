Авіаудар по Дніпру — кількість постраждалих знову зросла
Кількість жертв внаслідок російського авіаудару по Дніпру знову зросла. За оновленими даними, станом на зараз постраждало вже 18 осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму блозі в Telegram.
Кількість жертв через авіаудар по Дніпру зросла
За його словами, наразі ушпиталено 12 потерпілих, п’ятеро з них — діти. З приводу цього чиновник завітав до дітей та приділив їм час.
"Зараз їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре. Велика вдячність нашим медикам! І якнайшвидшого одужання потерпілим!" — висловив теплі слова підтримки Сергій Лисак.
Авіаудар по Дніпру — останні новини
Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунали вибухи внаслідок роботи ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".
В Дніпропетровській ОДА повідомили про п'ять постраждалих, згодом кількість зросла до 13 осіб.
Також в мережу потрапило відео перших хвилин після вибуху у місті: під удар потрапила будівля одного з навчальних закладів Дніпра, в якому повилітали шибки вікон.
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