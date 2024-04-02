Авіаудар по Дніпру — кількість постраждалих знову зросла

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак під час візиту до поранених дітей. Фото: Telеgram Сергія Лисака

Кількість жертв внаслідок російського авіаудару по Дніпру знову зросла. За оновленими даними, станом на зараз постраждало вже 18 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму блозі в Telegram.

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Сергій Лисак провідує дітей в міській лікарні Дніпра. Джерело: Telеgram Сергія Лисака

За його словами, наразі ушпиталено 12 потерпілих, п’ятеро з них — діти. З приводу цього чиновник завітав до дітей та приділив їм час.

"Зараз їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре. Велика вдячність нашим медикам! І якнайшвидшого одужання потерпілим!" — висловив теплі слова підтримки Сергій Лисак.

Сергій Лисак в операційній палаті міської лікарні Дніпра. Джерело: Telеgram Сергія Лисака

Авіаудар по Дніпру — останні новини

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунали вибухи внаслідок роботи ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".

В Дніпропетровській ОДА повідомили про п'ять постраждалих, згодом кількість зросла до 13 осіб.

Також в мережу потрапило відео перших хвилин після вибуху у місті: під удар потрапила будівля одного з навчальних закладів Дніпра, в якому повилітали шибки вікон.