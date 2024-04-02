Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло
Число жертв в результате российского авиаудара по Днепру снова возросло. По обновленным данным, по состоянию на данный момент пострадали уже 18 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем блоге в Telegram.
Число жертв из-за авиаудара по Днепру возросло
По его словам, в настоящее время госпитализированы 12 пострадавших, пятеро из них — дети. По этому поводу чиновник посетил детей и уделил им время.
"Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо. Большая благодарность нашим медикам! И скорейшего выздоровления пострадавшим!" — выразил теплые слова поддержки Сергей Лысак.
Авиаудар по Днепру — последние новости
Напомним, сегодня в Днепре прогремели взрывы в результате работы ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59 "Овод".
В Днепропетровской ОГА сообщили о пяти пострадавших, впоследствии количество возросло до 13 человек.
Также в сеть попало видео первых минут после взрыва в городе: под удар попало здание одного из учебных заведений Днепра, в котором повылетали стекла из окон.
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