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Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло

2 апреля 2024 20:57
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Илья Рябинин
редактор
Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак во время визита к раненым детям. Фото: Telеgram Сергея Лысака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Число жертв в результате российского авиаудара по Днепру снова возросло. По обновленным данным, по состоянию на данный момент пострадали уже 18 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем блоге в Telegram.

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Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло
Сергей Лысак навещает детей в городской больнице Днепра. Источник: Telеgram Сергея Лисака

По его словам, в настоящее время госпитализированы 12 пострадавших, пятеро из них — дети. По этому поводу чиновник посетил детей и уделил им время.

"Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо. Большая благодарность нашим медикам! И скорейшего выздоровления пострадавшим!" — выразил теплые слова поддержки Сергей Лысак.

Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло
Сергей Лысак в операционной палате городской больницы Днепра. Источник: Telеgram Сергея Лисака

Авиаудар по Днепру — последние новости

Напомним, сегодня в Днепре прогремели взрывы в результате работы ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59 "Овод".

В Днепропетровской ОГА сообщили о пяти пострадавших, впоследствии количество возросло до 13 человек.

Также в сеть попало видео первых минут после взрыва в городе: под удар попало здание одного из учебных заведений Днепра, в котором повылетали стекла из окон.

дети
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