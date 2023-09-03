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Бойцы 22-й ОМБр показали, как работают по оккупантам из "Градов"

3 сентября 2023 12:17
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Бойцы 22-й ОМБр показали, как работают по оккупантам из "Градов"
Обстрел из "Града". Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украинские защитники каждый день приближают победу. Так, воины 22-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали работу из "Градов" по оккупантам.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

"Бахмутское направление, Силы обороны продолжают движение вперед на этом участке фронта. Воины постоянно уничтожают технику и живую силу россиян", — отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

На опубликованном видео работает 22-я ОМБр.

"Расчет БМ-21 "Град" наносит сокрушительный удар по пехоте противника", — рассказал Сырский.

Напомним, стало известно, как снайперы ССО захватили заживо 19 оккупантов, без всякого выстрела.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ за сутки нанесли десять авиаударов по армии РФ.

В то же время в ISW рассказали, что действия ВСУ не позволяют оккупантам поддерживать свои войска.

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