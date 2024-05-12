Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский танк вблизи Авдеевки — видео эффектного попадания
Украинские защитники продолжают ликвидировать вражеских военных и их технику на нашей земле. Так, воины 47-й Отдельной механизированной бригады сожгли танк россиян вблизи Авдеевки Донецкой области.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба 47-й ОМБр в Telegram в воскресенье, 12 мая.
Защитники сожгли российский танк
Воины 47-й отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой.
Аэроразведчики батареи управления и артиллерийской разведки обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом в районе Красногоровки возле Авдеевки — он двигался на огневую позицию.
"Помешали этому операторы FPV Strike Drones Company. Точный удар — и танк вместе с экипажем взлетел в воздух", — отметили военные.
Напомним, пограничники бригады "Помста" уничтожили бронированный тягач и машину с десантом РФ.
Также мы писали, что пограничники бригады "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона уничтожили вражескую цель — 152-мм пушку "Гиацинт-Б".
Кроме того, воины 93-й отдельной механизированной бригады с помощью дронов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении.
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