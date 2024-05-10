Воїни 93-ї ОМБр ліквідували дронами групу окупантів на Бахмутському напрямку — відео

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити ворога на нашій землі. Так, воїни 93 окремої механізованої бригади за допомогою дронів ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 93 ОМБр "Холодний Яр" у Telegram в п'ятницю, 10 травня.

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"За допомогою дронів-камікадзе та скидів з дронів воїни 3-го механізованого батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" та підрозділу Black Raven зустрічають та розмотують російських окупантів", — йдеться у дописі.

Військові показали, як зграя українських дронів накрила російську піхоту та техніку. Це сталося в той час, коли окупанти намагалися провести штурмові дії біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

На відео видно, як окупанти намагаються втекти та сховатися від безпілотників, однак їм цього не вдається.

Скриншот допису 93-ї ОМБр

Нагадаємо, бійці Нацгвардії показали відео, як тримають під вогневим контролем позиції окупантів та ліквідовують їх.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б".

Крім того, бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

А оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута.