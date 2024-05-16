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Бойцы ГУР показали кадры удачной охоты FPV-дронов на российскую технику

16 мая 2024 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бойцы ГУР показали кадры удачной охоты FPV-дронов на российскую технику
Прицельное уничтожение российского склада боеприпасов дронами ГУР. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы спецподразделения "Кабул 9" Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали шесть единиц военной техники и состав боеприпасов российских оккупантов на Запорожском направлении. Кроме того, удалось уничтожить и скопление солдат РФ.

Соответствующее видео опубликовало ГУР в Facebook в среду, 15 апреля.

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Бойцы рассказали, что через два дня на Запорожском направлении "отминусовали" у россиян:

  • грузовик "Урал" — 2 шт.;
  • УАЗ "Буханка" — 2 шт.;
  • БТР — 1 шт.;
  • Баги — 1 шт.;
  • склад боеприпасов.

"Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов", — добавили в ГУР.

Напомним, что российские войска на украинской земле теряют многих бойцы и технику. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 мая 2024 года украинские защитники ликвидировали около полумиллиона оккупантов.

Также мы писали, что Силы обороны Украины показали эффектное уничтожение врага. На кадрах можно увидеть искусно проделанную работу украинских защитников.

Добавим, что в ГНСУ тоже похвастались видео по уничтожению российских захватчиков. Пограничники бригады "Помста" успешно отразили российский штурм на Купянском направлении.

ВСУ
военные
дроны
ликвидация
война в Украине
ГУР
війна
FPV-дроны

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