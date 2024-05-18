Защитники уничтожили штурмовую группу россиян с помощью дронов

Российская штурмовая группа. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и его технику на нашей земле. Так, бойцы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины ликвидировали штурмовую группу оккупантов.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Центра спецназначения НГУ в Telegram в субботу, 18 мая.

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Российская штурмовая группа двигалась не подозревая, что за ними наблюдают украинские пилоты БпЛА. Бойцы второго отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" нанесли удары по врагу.

"В результате атаки вся группа была уничтожена менее чем через час", — рассказали воины.

Скриншот поста НГУ

Напомним, бойцы ГУР нанесли успешные удары FPV-дронами по оккупантам на Харьковщине. Там была уничтожена бронетехника и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М".

Также мы писали, что пограничники уничтожили вражеский ударный БпЛА. В этом им помог крупнокалиберный пулемет Browning M2.

Кроме того, военные 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого самолета составляет 16 млн долларов.