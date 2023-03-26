Сирський показав роботу бойової авіації України по окупантах на східному напрямку

Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як працюють підрозділи 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по окупантах. Українці успішно знищували противників на східному напрямку.

Відео Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що в перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію, однак навіть через рік війни українські гелікоптери продовжують знищувати окупантів.

"Підтримуючи підрозділи Сил оборони Сходу, наші льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Удари з неба — це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт", — наголосив Сирський.

Він додав, що армійська авіація безперервно та надійно завдає противнику значних втрат, попри потужну протидію системи ППО рф.

Нагадаємо, українські військові знищили вже понад 170 тисяч російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат на війні.

Також ми писали, що авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Українські військові збили ворожі БпЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Додамо, російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному районі міста Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.