Украинские военные

В течение суток украинские военные уничтожили еще около 610 российских оккупантов. К тому же, захватчики остались без шести боевых бронированных машин и нескольких артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие потери армии рф за время войны:

личного состава — около 171 160 (+610) человек ликвидировано;

танков — 3595 (+0) ед;

боевых бронированных машин — 6 953 (+6) ед;

артиллерийских систем — 2 638 (+7) ед;

РСЗО — 523 (+1) ед.;

средств ПВО — 277 (+0) ед;

самолетов — 305 (+0) ед;

вертолетов — 291 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+0);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 493 (+7) ед;

специальной техники — 285 (+3).

Напомним, за прошедшие сутки украинская армия уничтожила пункт управления и склад с боеприпасами российских оккупантов. Также был поражен ряд районов сосредоточения войск рф.

Также мы писали, что украинские танкисты сошлись в поединке с группой противотанкистов оккупационных войск рф. ВСУ нанесли сокрушительные потери агрессорам.

Добавим, российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.