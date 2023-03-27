Бойцы ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов сотнями: Генштаб обнародовал новые потери рф
В течение суток украинские военные уничтожили еще около 610 российских оккупантов. К тому же, захватчики остались без шести боевых бронированных машин и нескольких артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие потери армии рф за время войны:
- личного состава — около 171 160 (+610) человек ликвидировано;
- танков — 3595 (+0) ед;
- боевых бронированных машин — 6 953 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 2 638 (+7) ед;
- РСЗО — 523 (+1) ед.;
- средств ПВО — 277 (+0) ед;
- самолетов — 305 (+0) ед;
- вертолетов — 291 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+0);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 493 (+7) ед;
- специальной техники — 285 (+3).
Напомним, за прошедшие сутки украинская армия уничтожила пункт управления и склад с боеприпасами российских оккупантов. Также был поражен ряд районов сосредоточения войск рф.
Также мы писали, что украинские танкисты сошлись в поединке с группой противотанкистов оккупационных войск рф. ВСУ нанесли сокрушительные потери агрессорам.
Добавим, российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.