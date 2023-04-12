Бійці ЗСУ уразили декілька районів зосередження живої сили та техніки противника

Бійці Збройних сил України. Фото: Генштаб

Українські військові продовжують знищувати позиції та техніку ворога. За добу вони приземлили один ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також одну радіолокаційну станцію противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що за минулу добу артилерія ЗСУ знищила два комплекси радіоелектронної боротьби армії РФ. Українська авіація тим часом збила два безпілотники.

Додамо, Шмигаль розповів, що Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку. Хоча раніше повідомлялося, що він буде навесні.