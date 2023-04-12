Бойцы ВСУ поразили несколько районов сосредоточения живой силы и техники противника

Бойцы Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать позиции и технику врага. За сутки они приземлили один вражеский БпЛА типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов противника, а также одну радиолокационную станцию противника", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что за прошедшие сутки артиллерия ВСУ уничтожила два комплекса радиоэлектронной борьбы армии РФ. Украинская авиация тем временем сбила двух беспилотников.

Добавим, Шмыгаль рассказал, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.