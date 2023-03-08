Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
Украинские военные продолжают оборонять Бахмут в Донецкой области, несмотря на тяжелую ситуацию возле города. Пограничники из минометов уничтожили восьмерых россиян.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Бои вокруг Бахмута
"Русские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции наших защитников на окраине Бахмута", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку.
"А при непосредственном столкновении с противником — стрелковое оружие. В результате бойцы рубеж обороны удержали и уничтожили 8 оккупантов. Еще 23 ранены", — добавили в ГПСУ.
Напомним, российская армия продолжает нести колоссальные потери в боях за Бахмут. За сутки, 6 марта, украинские защитники ликвидировали еще 244 захватчика, еще 315 ранены, враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.
Также в ISW рассказали, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута.
Добавим, Владимир Зеленский рассказал, почему для Украины важно удержать город Бахмут. Если российские войска получат контроль над Бахмутом, у них будет открытый путь для захвата ключевых городов на востоке Украины. Потому украинские защитники продолжают защищать город.