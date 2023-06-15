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Больше, чем в Чечне: в Генштабе сказали, сколько вертолетов потеряла РФ в Украине

15 июня 2023 18:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Больше, чем в Чечне: в Генштабе сказали, сколько вертолетов потеряла РФ в Украине
Российский вертолет. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия уже потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии. Украинские военные не устают уничтожать технику захватчиков.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center.

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На брифинге 15 июня Громов отметил успех Сил обороны, которые недавно уничтожили очередной российский Ка-52.

"Этот самолет стал 300 воздушным судном этого типа утраченным Россией в Украине", — подчеркнул он.

Бригадный генерал также напомнил, что за две чеченские кампании агрессор потерял в общей сложности 60 боевых и транспортных вертолетов.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Уже 15 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские бойцы продвинулись вблизи Угледара, их уже ждут в Мариуполе.

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