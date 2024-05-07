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Бьют врага днем и ночью — Сырский показал мастерскую работу ВСУ по оккупантам

7 мая 2024 09:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бьют врага днем и ночью — Сырский показал мастерскую работу ВСУ по оккупантам
Момент уничтожения врага. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта. Российские оккупанты в это время несут большие потери в живой силе и военной технике.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал искусную работу украинских защитников.

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"Бьем врага 24/7. Слава Украине!" — подписал видео Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как ВСУ наносят сокрушительные удары по врагам, находя самые сокровенные тайники с оккупантами и техникой.

Что еще стоит знать

Напомним, в ГНСУ показали кадры мастерской работы дронов в Донецкой области.

Ранее бойцы бригады "Помста" показали, как в Харьковской области уничтожили двух российских разведчиков, накрыв их минометным огнем.

Недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

война
ВСУ
россияне
военные
оккупанты
война в Украине
Александр Сырский

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