Бьют врага днем и ночью — Сырский показал мастерскую работу ВСУ по оккупантам
Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта. Российские оккупанты в это время несут большие потери в живой силе и военной технике.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал искусную работу украинских защитников.
Уничтожение оккупантов
"Бьем врага 24/7. Слава Украине!" — подписал видео Сырский.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как ВСУ наносят сокрушительные удары по врагам, находя самые сокровенные тайники с оккупантами и техникой.
Что еще стоит знать
Напомним, в ГНСУ показали кадры мастерской работы дронов в Донецкой области.
Ранее бойцы бригады "Помста" показали, как в Харьковской области уничтожили двух российских разведчиков, накрыв их минометным огнем.
Недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.
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