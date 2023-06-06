У Пентагоні пояснили, що необхідно ЗСУ для успішного контрнаступу

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: google.com

У Пентагоні дали чітке пояснення, що саме допоможе українській армії успішно атакувати ворога під час контрнаступу. В установі заявили, що ЗСУ чітко повинні знати слабкі місця в обороні противника.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін під час відеобрифінгу.

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"Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках — глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо", — каже Остін.

Знайти слабину ворога

За словами Остін, українська армія повинно чітко знати слабкі місця свого противника.

"Отже, вони (росіяни – Ред.), очевидно, не можуть бути сильними у всіх місцях. Тому солдати ЗСУ повинні знайти ті переваги, якими вони можуть скористатися", — каже очільник Пентагону.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пресслужба Пентагону повідомила, що США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість — приблизно 300 млн доларів.

Додамо, експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.

Також ми писали, що нещодавно Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Додамо, Україна звернулася до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликала офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".