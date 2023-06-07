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"Боевые действия активизировались": генерал Милли рассказал о контрнаступлении

7 июня 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Боевые действия активизировались": генерал Милли рассказал о контрнаступлении
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.

Об этом Марк Милли сказал в интервью Associated Press.

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"На всей территории Украины, оккупированной Россией, наблюдается активность, и боевые действия несколько активизировались", — сказал Милли.

По его словам, борьба будет непростой и продлится долго.

"Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", — рассказал Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США отметил, что оружие и обучение от союзников Украины хорошо подготовили военных к контрнаступлению.

"Я думаю, что они готовы к тому, что они считают нужным сделать, независимо от типа проводимой ими операции", — добавил он.

Напомним, в США дали оценку того, насколько украинская армия готова к контрнаступлению. По словам генерала США Марка Милли, "Украина очень хорошо подготовлена", однако о результатах говорить рано.

Также мы писали, что украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.

Добавим, в Пентагоне дали четкое объяснение, что именно поможет украинской армии успешно атаковать врага во время контрнаступления. В учреждении заявили, что ВСУ четко должны знать слабые места в обороне противника.

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