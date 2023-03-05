Бої за Бахмут: українські військові контролюють ключову трасу в місті
Українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.
Про це розповів заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко, пише CNN.
-
Облив себе бензином та підпалив: на Київщині чоловік намагався накласти на себе руки на очах у дружини
-
Чотири продукти, які піднімуть імунітет навесні: поради лікаря-дієтолога
-
Анджей Дуда назвав кінцеву мету росії щодо України: деталі
-
Михайло Мудрик може стати причиною трансферного бану в АПЛ: британці обурені високими цінами на легіонерів
-
Мобілізація підлітків на окупованих територіях: в "ЛНР" ставлять неповнолітніх на облік
-
У вищому керівництві армії рф назріває конфлікт: у Генштабі ЗСУ розповіли подробиці
-
Вступна кампанія-2023: випускники окупованих територій зможуть пройти її дистанційно
-
ЗСУ знищили три роти солдатів і склади з боєприпасами
-
"Ставляться як до м’яса": окупант скаржиться на байдужість командування армії рф
-
Іран неочікувано пішов на співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерних програм
Ситуація в Бахмуті
"Збройні сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна", — наголосив Назаренко.
При цьому він додав, що ситуація навколо Бахмута пекельна, як і на всьому східному фронті. За його словами, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає.
"Противник шукає слабкі місця, намагається відвернути наші сили боєм, відтягує резерви, намагається комбінувати різні методи та тактики. Але у них нічого не виходить", — зазначив лейтинант.
Назаренко також прокоментував фейки про нібито виведення українських військових з Бахмута.
"Жодного виведення немає. Навпаки, прибувають нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але зв'язок з містом є, є маршрути, які не відрізані", — сказав він.
Нагадаємо, російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Також 4 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.
Під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.
Додамо, останнім часом евакуація з прифронтового міста Бахмут сильно скоротилася. Наразі у місті перебувають 4500 людей.