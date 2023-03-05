Бої за Бахмут: українські військові контролюють ключову трасу в місті

Ситуація навколо Бахмута пекельна, як і на всьому східному фронті

Українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.

Про це розповів заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко, пише CNN.

Ситуація в Бахмуті

"Збройні сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна", — наголосив Назаренко.

При цьому він додав, що ситуація навколо Бахмута пекельна, як і на всьому східному фронті. За його словами, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає.

"Противник шукає слабкі місця, намагається відвернути наші сили боєм, відтягує резерви, намагається комбінувати різні методи та тактики. Але у них нічого не виходить", — зазначив лейтинант.

Назаренко також прокоментував фейки про нібито виведення українських військових з Бахмута.

"Жодного виведення немає. Навпаки, прибувають нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але зв'язок з містом є, є маршрути, які не відрізані", — сказав він.

Нагадаємо, російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також 4 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.

Під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, останнім часом евакуація з прифронтового міста Бахмут сильно скоротилася. Наразі у місті перебувають 4500 людей.