"Важко, але контрольовано": Череватий розповів, яка ситуація навколо Бахмута

Навколо Бахмута тривають важкі бої

Місто Бахмут Донецької області на сьогодні — це епіцентр війни. Ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

Яка ситуація навколо Бахмута

За його словами, на цьому напрямку за добу було вбито 155 окупантів та ще понад 200 — поранено.

"Ситуація навколо Бахмута наразі важка... Бахмут на сьогодні — це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося дев'ять боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", — розповів Череватий.

Як стверджує полковник, для ворога це місто пріоритетна ціль, проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу.

Зокрема, він прокоментував повідомлення щодо підриву двох важливих мостів у районі Бахмута.

"Це війна і в такому шквалі вогню знищуються й об'єкти критичної інфраструктури. Але досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом дев'ятирічної війни проти окупанта дозволяє нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, незважаючи на те, що він приносить шкоду інфраструктурі", — пояснив Череватий.

Нагадаємо, під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, аналітики ISW у щоденному звіті розповіли, що ЗСУ намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід. Про це свідчить руйнування двох критично важливих мостів в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут.

Також ми писали, що командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Фото: агентство Report.az і Баку.TV