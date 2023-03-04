"Важко, але контрольовано": Череватий розповів, яка ситуація навколо Бахмута
Місто Бахмут Донецької області на сьогодні — це епіцентр війни. Ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
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Яка ситуація навколо Бахмута
За його словами, на цьому напрямку за добу було вбито 155 окупантів та ще понад 200 — поранено.
"Ситуація навколо Бахмута наразі важка... Бахмут на сьогодні — це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося дев'ять боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", — розповів Череватий.
Як стверджує полковник, для ворога це місто пріоритетна ціль, проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу.
Зокрема, він прокоментував повідомлення щодо підриву двох важливих мостів у районі Бахмута.
"Це війна і в такому шквалі вогню знищуються й об'єкти критичної інфраструктури. Але досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом дев'ятирічної війни проти окупанта дозволяє нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, незважаючи на те, що він приносить шкоду інфраструктурі", — пояснив Череватий.
Нагадаємо, під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.
Додамо, аналітики ISW у щоденному звіті розповіли, що ЗСУ намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід. Про це свідчить руйнування двох критично важливих мостів в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут.
Також ми писали, що командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.
Фото: агентство Report.az і Баку.TV