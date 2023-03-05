Евакуація мешканців з Бахмута: скільки людей залишилось у місті
Евакуація з прифронтового міста Бахмут сильно скоротилася. Наразі у місті перебувають 4500 людей.
Про це повідомив заступник мера міста Олександр Марченко у коментарі CNN.
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Евакуація людей з Бахмута
Олександр Марченко розповів, що щодня з Бахмута евакуйовують від п’яти до десяти людей, тоді як під час піку евакуації з міста вивозили до 600 людей.
"Противник руйнує все вщент, б’є по багатоповерхових будинках, житловому сектору. Є авіанальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б’є по місту з усього, що може", — сказав заступник мера.
Він додав, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них "бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати".
Також чиновник розповів, що зараз у місті залишилися чотири медпрацівники.
Нагадаємо, 4 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.
Також під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.
Додамо, аналітики ISW у щоденному звіті розповіли, що ЗСУ намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід. Про це свідчить руйнування двох критично важливих мостів в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове — Бахмут.
Також ми писали, що командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.
Фото: сайт поліції Донеччини