Евакуація мешканців з Бахмута: скільки людей залишилось у місті

Місто Бахмут

Евакуація з прифронтового міста Бахмут сильно скоротилася. Наразі у місті перебувають 4500 людей.

Про це повідомив заступник мера міста Олександр Марченко у коментарі CNN.

Евакуація людей з Бахмута

Олександр Марченко розповів, що щодня з Бахмута евакуйовують від п’яти до десяти людей, тоді як під час піку евакуації з міста вивозили до 600 людей.

"Противник руйнує все вщент, б’є по багатоповерхових будинках, житловому сектору. Є авіанальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б’є по місту з усього, що може", — сказав заступник мера.

Він додав, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них "бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати".

Також чиновник розповів, що зараз у місті залишилися чотири медпрацівники.

Нагадаємо, 4 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.

Також під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, аналітики ISW у щоденному звіті розповіли, що ЗСУ намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід. Про це свідчить руйнування двох критично важливих мостів в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове — Бахмут.

Також ми писали, що командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Фото: сайт поліції Донеччини