Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
Украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахмут, по которой осуществляется поставка. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.
Об этом рассказал заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, пишет CNN.
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Ситуация в Бахмуте
"Вооруженные силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна", — подчеркнул Назаренко.
При этом он добавил, что ситуация вокруг Бахмута адская, как и на всем восточном фронте. По его словам, сейчас никаких тактических изменений украинской стороны в Бахмуте нет.
"Противник ищет слабые места, пытается отвлечь наши силы боем, оттягивает резервы, пытается комбинировать разные методы и тактики. Но у них ничего не получается", — отметил лейтенант.
Назаренко также прокомментировал фейки о якобы выводе украинских военных из Бахмута.
"Никакого вывода нет. Напротив, прибывают новые резервы, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но связь с городом есть, есть неотрезанные маршруты", — сказал он.
Напомним, российским войскам в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Такую оценку высказали аналитики Института изучения войны (ISW).
Также 4 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, ситуация вокруг города-крепости тяжелая, но контролируемая.
Под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.
В последнее время эвакуация из прифронтового города Бахмут сильно сократилась. В настоящее время в городе находятся 4500 человек.