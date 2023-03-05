Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе

Ситуация вокруг Бахмута адская, как и на всем восточном фронте

Украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахмут, по которой осуществляется поставка. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.

Об этом рассказал заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, пишет CNN.

Ситуация в Бахмуте

"Вооруженные силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна", — подчеркнул Назаренко.

При этом он добавил, что ситуация вокруг Бахмута адская, как и на всем восточном фронте. По его словам, сейчас никаких тактических изменений украинской стороны в Бахмуте нет.

"Противник ищет слабые места, пытается отвлечь наши силы боем, оттягивает резервы, пытается комбинировать разные методы и тактики. Но у них ничего не получается", — отметил лейтенант.

Назаренко также прокомментировал фейки о якобы выводе украинских военных из Бахмута.

"Никакого вывода нет. Напротив, прибывают новые резервы, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но связь с городом есть, есть неотрезанные маршруты", — сказал он.

Напомним, российским войскам в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Такую оценку высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Также 4 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, ситуация вокруг города-крепости тяжелая, но контролируемая.

Под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

В последнее время эвакуация из прифронтового города Бахмут сильно сократилась. В настоящее время в городе находятся 4500 человек.