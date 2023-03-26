Британская разведка рассказала, почему оккупанты используют "шахеды"

Дрон-камикадзе

С начала марта россияне запустили по меньшей мере 71 дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed по Украине. Британские военные аналитики считают, что таким образом враг пытается растянуть украинскую ПВО.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Подробности

В разведке отметили, что атаки в марте произошли после двухнедельной паузы. По словам аналитиков, россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе.

Чаще всего оккупанты запускают "шахеды" с двух направлений:

С Краснодарского края;

из Брянской области.

"Это позволяет россии гибко наносить удары по широкому сектору Украины и сокращает время полета к целям на севере Украины. Это также может быть дальнейшей попыткой растянуть украинскую противовоздушную оборону", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта российские оккупационные войска выпустили из Брянской области 21 беспилотник. Речь идет об иранских дронах-камикадзе типа Shahed-136/131.

Добавим, что российская армия демонстрирует снижение темпов дроновых атак по территории Украины. Это указывает на окончание запасов иранских боевых беспилотников в рф.